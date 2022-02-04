Пасажири буса - вижили, хоч і половина з них травмовані

Одна людина загинула, ще шестеро постраждали в ДТП на Херсонщині. Легковик раптово виїхав на зустрічку та влетів в мікроавтобус. Водій автівки загинув на місці. Пасажири буса - вижили, хоч і половина з них травмовані. Що стало причиною лобового зіткнення? - наразі з'ясовує слідство.

Віталій Фур, старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Херсонській області: