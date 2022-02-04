Одна людина загинула в ДТП на Херсонщині [ Редактировать ]
Одна людина загинула, ще шестеро постраждали в ДТП на Херсонщині. Легковик раптово виїхав на зустрічку та влетів в мікроавтобус. Водій автівки загинув на місці. Пасажири буса - вижили, хоч і половина з них травмовані. Що стало причиною лобового зіткнення? - наразі з'ясовує слідство.
Віталій Фур, старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Херсонській області:
Водій мікроавтобусу та п'ять його пасажирів, а саме жінки від 37 до 55 років із травмами різного ступеню тяжкості були госпіталізовані до медичних закладів Херсону. За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження.
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