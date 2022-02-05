Продемонструвати єдність сьогодні вирішили у Харкові. На тлі заяв про ймовірне вторгнення Росії та окупацію - у місті влаштували масштабний патріотичний марш під назвою "За український Харків". Учасники розгорнули стометровий державний прапор і пронесли його центральними вулицями. Акцію на власні очі бачила Світлана Шекера. І готова поділитися враженнями.

Об'єднатися і заявити, що Харків - українське місто, жителі вирішили після публікації у "Вашингтон Пост" інтерв'ю Володимира Зеленського. У ньому глава держави припустив, що Росія може окупувати Харків. Містяни кажуть - вони проти такого сценарію. З Росією їм не по дорозі. І готові захищатися.

Микола Шапоренко, житель Харкова:

Поширюються чутки, мов, Харків буде здано. Але ми всі вийшли показати, що це все не так, і багато людей будуть захищати Харків.

Данило Полужухно, співорганізатор акції:

На весь світ показати, що ось, щоб всі розуміли, увесь світ, що тут немає ніяких налаштованих проросійських людей і т.д. Тут є тільки люди, налаштовані на Україну, що Харків - це українське місто.

Мерія навіть хотіла заборонити ходу. Та суд - дозволив масове зібрання. І до середмістя - із національною символікою - заквапилися люди.

Олеся, жителька Харкова:

Вчора після роботи сиділа, малювала увечері плакат. Бо в мене дух український, я козацького роду, в мене пращури козаки, і в мене є оцей бойовий дух український, і я прийшла боротися за своє місто. Харків - це Україна.

Активісти зібралися різного віку і професій. А ще тут є волонтери, які допомагають українській армії з 2014 року.

Світлана Галашко, жителька Харкова:

Я готова вийти, можливо, не зі зброєю, але, як у пісні, патрони подавати я готова!

Лариса, учасниця акції:

Я вважаю, що ми зараз більш підготовлені до цього.

Оксана, волонтер:

Якби нам по штучці отого "ЕНЛОВу", який Велика Британія прислала, ой, нам би вообще так, так воно. А ще трошки "Байрактарів"!

Зі стометровим жовто-блакитним стягом харків'яни рушили Сумською - головною вулицею міста.

Україна - понад усе! Україна - понад усе!

Перед пам'ятником Шевченкові учасники зняли головні убори - й заспівали гімн.

І покажем, що ми, браття, козацького роду! Слава Україні!

На площі Свободи біля волонтерського намету учасники маршу провели віче. А завтра - стартує автопробіг "любимо Україну".