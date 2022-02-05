Реджеп Ердоган захворів на "Омікрон" після візиту до України [ Редактировать ]
Президент Туреччини Реджеп Ердоган захворів на "Омікрон" після візиту до України. Про це турецький лідер сьогодні вранці повідомив у Твіттері. Каже: занедужав разом з дружиною. Результати аналізів підтвердили наявність штаму "Омікрон". За словами Ердогана, почувається він добре, тож працюватиме дистанційно - з дому.
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