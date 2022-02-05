Хвороба ледарів та геніїв, яка досі залишається загадкою для лікарів та науковців. Її назва - дислексія. І стосується вона за приблизними підрахунками - кожного десятого учня. Головні симптоми - дитина погано вчиться, має проблеми з пам'яттю, не може прочитати, або щось написати. І замість допомоги - отримує тавро "вічного двієчника". Та чи насправді це так? Дивіться в матеріалі Ірини Розової.

Вы знаете, вот как вы читаете? Только я читаю две буквы, например слово "мороженое" я читаю - "мо-ро-же-на".

Про таку свою особливість дев'ятирічна Ксенія дізналася три роки тому, коли пішла до школи. Запам'ятати букви, які просто скачуть і ніяк не хочуть ставати в склади, а ще й віддзеркалюють - для дівчинки було непосильною задачею. Кожного разу, каже, коли заглядала у книжку - бачила не текст, а цілий лабіринт.

Ксенія Надольська, учениця другого класу:

Я сначала думала, что я просто не могу научиться, что так все дети учатся, потом я уже потихоньку поняла, что-то не так.

І те, що дійсно, щось не так - пізніше помітив і логопед з яким дівчинка займалася два роки. Кожне заняття було як перше. Нічого не пам'ятала, нічого не вміла. І все це одним слово називається - дислексія. Розлад здатності до читання. Важко довелося і в школі, - каже мати дівчинки. Учителі не розуміли, що відбувається, і не бачили проблеми.

Ніна Надольська, мати Ксенії Надольської:

Вчителі іноді дзвонили й казали - заберіть дитину, бо їй погано, через це навантаження в ній починалися головні болі, болі в животі. Вважають, що дитина лінується, що вона не зосереджена.

Та батьки бачили зовсім іншу картину, їхня Ксєнія, аби не відстати від однолітків, докладала і докладає максимум зусиль. Пігулок від дислексії немає,- кажуть нейропсихологи. Але розлад можна скоригувати. Головне вчасно діагностувати. Бо порушення підступне, має багато видів, причин, іноді маскується.

Наталя Крец, нейропсихолог:

Когда ребенок делает деятельность, скажем так, несознательную - просто поиграть, побегать попрыгать - все хорошо, мы видим слаженную моторику, как только ты задаешь сознательную деятельность, например упражнение из четырех шагов - ребенок начинает путаться.

Перші, як-то кажуть, "дзвіночки" дислексії можна помітити з того, що дитина, наприклад, не може писати під диктування або ж математика зовсім не йде. І розумова діяльність чи інтелект тут ні до чого, - кажуть медики. Такі діти мають просто інші таланти, які можуть стати перевагою.

Наталя Крец, нейропсихолог:

И здесь очень важно родителям, педагогам помочь это найти и развивать, для того, чтобы помочь ему социализироваться и стать полноценным членом общества.

Ксенія мріє стати дизайнеркою одягу. Її улюблене заняття - малювати. Бо вона впевнена: бачить довколишній світ не так, як усі.

Ксенія Надольська, учениця другого класу:

Я вижу розово-зеленый, розово-черный - все такое. Цвета, на которые мы не обращаем внимания, но они очень дорогого стоят.

І самі ці люди - неординарні. Вони вирізняють серед інших нетиповістю. З дислексією багато голлівудських зірок, відомих художників, режисерів, політиків, бізнесменів і науковців. На розлад, наприклад, потерпав Пікассо. Читання і письмо давалося йому дуже важко. Леонардо да Вінчі - взагалі писав із ліва направо. Альберт Ейнштейн теж мав проблеми з навчанням - був двієчником. А перші проби пера Андерсена привернули увагу не змістом, а безграмотністю.