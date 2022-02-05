В аварійному стані й нікому не потрібна. В Одесі - точиться паперова війна - через аварійну дамбу Хаджибейського лиману. Та за фактом - нічия. Греблю ніхто не хоче брати на баланс і лагодити. Спеціалісти тим часом наголошують - зволікати з ремонтом не можна. Бо якщо споруду прорве - пів Одеси затопить. Докладніше про проблему - мої колеги.

В Хаджибейському лимані на півночі Одеси - доволі високий рівень води. Від затоплення - місто захищає ось ця ґрунтово-кам'яна споруда. Зазвичай її називають дамбою - хоча насправді це просто насип, якому уже - сто років. Нині по ньому проходить - ще й об'їзна дорога.

Анатолій Ковров, ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури:

Понимаете, если мы говорим о каких-то дамбах, ну, гидротехнических сооружениях, то обязательно это глинистые грунты, которые не пропускают воду. А здесь это просто щебень, битый камень, всё, что попадало, металл какой-то - бросалось всё!

Дамбу визнали аварійною - майже 20 років тому. Відтоді час від часу її латали, але проблема нікуди не ділася. Ситуація істотно погіршилася після ураганів останніх років, коли хвилі й вітер - просто розбивали насип.

Жесть: подмыло! Подмыло дамбу!

Нещодавно Одеська академія будівництва та архітектури комплексно дослідила дамбу. Один із висновків: паводок та сильний вітер - здатні спровокувати прорив. І це може статися - будь-коли.

Анатолій Ковров, ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури:

Вода хлынет - разрушит дамбу - и её ж не остановишь! Вот о чём идёт разговор: что достаточно одного места опасного, которое не сможет выполнять свои функции - и процесс будет лавинообразным!

Вирішити проблеми заважає те, що дамба - не перебуває на чиємусь балансі. Держава вимагає, щоб її прийняла у власність Одеська міськрада - прокуратура навіть подала відповідний позов. А міськрада вважає дамбу державною. Зрозуміло: хто буде балансоутримувачем, той і нестиме відповідальність.

Інна Поповська, директорка юридичного департаменту Одеської міськради:

Якщо суд прийме таке рішення, що Хаджибейська дамба - саме безхазяйне майно - то будемо приймати як безхазяйне майно, але найбільш таким коротким шляхом вирішення цього питання є питання, коли саме держава передасть нам цей об'єкт і ми будемо здійснювати відповідні повноваження.

Ускладнює ситуацію ще й те, що частина дамби - розташована на території міста, решта - в області. А поверхня взагалі - на балансі Укравтодору. І доки не врегульовані усі ці розбіжності - під загрозою затоплення - більше двадцяти квадратних кілометрів, де живуть майже п'ятдесят тисяч людей, й розташовані з пів сотні підприємств.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

И это может очень печально всё закончиться: это может закончиться затоплениями массовыми. Это может закончиться гибелью людей. Это может закончиться затоплением производств промышленных - в том числе и нефтеперерабатывающего завода общегосударственного масштаба. Техногенная катастрофа нам грозит, если мы в кратчайшие сроки не возьмём эту дамбу наконец-то, на баланс. Не сделаем проектно-сметную документацию и не выделим необходимые деньги на её ремонт. Желательно из государственного бюджета.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Проблема ждёт глобального решения! Проблема назрела. Проблема острая, но проблема не может быть решена только на уровне города или области: должно подключаться Министерство. А всё, что у нас, скажем так, не решается на уровне одного административно-территориального управления или отделения - оно сразу вязнет на годы! Вот и в этой ситуации: с две тысячи третьего - проблема, сегодня - уже двадцать второй год, проблеме почти девятнадцать лет!

Альтернативним рішенням - може стати зниження рівня води в Хаджибейському лимані - через поєднання його з Чорним морем. Та це питання - передусім мають вивчити науковці.