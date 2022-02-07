Нові ліки проти Ковіду, які напередодні прибули в Україну, уже почали розподіляти по регіонах. У Мінохорони здоров'я переконані, що американський препарат "Молнупіравір" допоможе захистити групи ризику від важкого перебігу хвороби. Тему продовжить Ольга Клюєва.

Ці перші пігулки проти ковіду почали виписувати пацієнтам у США і Європі одразу після успішних міжнародних клінічних випробувань, які тривали майже півтора року. Ефективність "Молнупіравіру" від тяжкого перебігу хвороби сягала дев'яноста восьми відсотків. Українські лікарі сподіваються, що препарат, які зупиняє розмноження вірусу в клітині, допоможе хворим уникнути важких ускладнень .

Світлана Гук, лікар-пульмонолог:

Людям групи ризику похилого віку використання цієї молекули може бути дуже корисним. Препарат приймається на перших етапах коронавірусної інфекції по досліженням має зниження госпіталізації, але має побічні явища , має тератогенний ефект, їх не можна приймати вагітним.

За прогнозами МОЗ, захворюваність в Україні до кінця місяця сягне шістдесяти тисяч інфікувань за добу. Утім медики сподіваються - незважаючи на стрибок заражень, штам "Омікрон", який зараз домінує в Україні, буде менш агресивним ніж попередні різновиди коронавірусу. Це підтверджують лікарі з Європи та Сполучених Штатах, де пік захворюваності вже майже позаду.

Тіна Голобородько, лікарка нью-йоркського медичного центру "Монтефіоре":

Риск госпитализации и смерти от "Омикрона" гораздо ниже чем у "Дельты" и уханского штамма. При том, что наша больница была довольно загружена в эту волну, наши реанимации не были и близко так загружены как в предыдущие волны. Из плохих новостей - заболеваемость очень высокая, вирус гораздо более заразный.

В Українських лікарнях до піку захворюванності ще тільки готуються. Попри оптимістичні прогнози щодо легкОго перебігу "Омікрону", вважають, що розслаблятися не варто.

Світлана Гук, лікар-пульмонолог:

Куди буде розвиватися "Омікрон" ніхто не знає, життя покаже, сам по собі "Омікрон" теж може мутувати. Здається, що загалом кількість випадків зменшилась, але вони є. Важкі пацієнти до сьогодні залишаються. Є вони.

Багато країн, які вже пройшли випробування четвертою хвилею коронавірусної хвороби, такі, як Велика Британія та Ізраїль, почали знімати карантинні обмеження. Наразі науковці роблять обережні, але доволі оптимістичні прогнози: поява менш агресивного штаму "Омікрон" може означати, що пандемія коронавірісу у світі йде на спад.