В Україні запрацювала добровільна згода на посмертне донорство: медики влаштували флешмоб "Я - донор" [ Редактировать ]
Врятувати чиєсь життя навіть після власної смерті. Тепер зробити це може кожен. В Україні запрацювала добровільна згода на посмертне донорство. Для цього потрібно звернутися в найближчий центр трансплантації й подати заяву. І першими, хто це зробив, стали... медики. Вони влаштували флешмоб під гаслом "Я - донор".
Що таке посмертне донорство і скільки життів може врятувати одна людина? Розкаже Ірина Розова.
Артемій Спасиченко, пацієнт НДСЛ "Охматдит":
Я хочу домой.
І це не дивно. Шестирічний Артемій живе в лікарні вже 2 роки. У хлопчика не працюють нирки.
Юлія Спасиченко, мати Артемія Спасиченко:
3 раза в неделю он на диализе, в основном 4-5 часов, все зависит от того, сколько он употребил жидкости, и так как у него нет диореза, нужно очень следить за этим.
Тож, заповітна мрія маленького Артемія - проста:
Артемій Спасиченко, пацієнт НДСЛ "Охматдит":
Пить, кушать, чтоб все можно. Это опять же из-за ограничений по жидкости, он очень хочет пить и кушать жидкое.
Урятувати хлопчика може лише пересадка нирки. Спершу донора шукали серед родичів, але ніхто не підійшов. Та завдяки посмертній трансплантації, закон про яку запрацював нещодавно, в Артемія з'явився шанс отримати орган від неродинного донора. Ще донедавна зробити таку операцію в Україні, було майже неможливо. Але сьогодні все змінилося. Збільшити кількість врятованих життів допоможе добровільна прижиттєва згода на донацію.
Юлія Спасиченко, мати Артемія Спасиченко:
Это важно, подписать эти разрешения, чтобы такие вот детки могли жить.
Дати згоду на посмертне донорство просто. Для цього можна звернутися в найближчий центр трансплантації та написати спеціальну заяву.
Василь Недбала, трансплант-координатор НДСЛ "Охматдит":
Наприклад в Києві центр трансплантації окрім Охматдиту, це інститут Шалімова, клінічна лікарня Феофанія, обласна Київська клінічна лікарня. Це ви заходите на сайт Український центр трансплант-координації і там вам буде вся необхідна інформація.
Першими, хто підписав такі згоди, стали самі медики. Країною запустили цілий флеш-моб під гаслом "я - донор".
Володимир Жовнір, генеральний директор НДСЛ "Охматдит":
Я підтримую цю ініціативу і з 12 року, ще тоді журналістам казав, що у разі моєї смерті я б був би радий, щоб мої органи продовжили життя в чужому тілі.
Олег Годік, хірург-трансплантолог НДСЛ "Охматдит":
В Украине трансплантация это законно, это безопасно и донация органов после смерти это очень важно потому, что на сегодняшний день во всем мире всего лишь 10 процентов от необходимого количества трансплантаций выполняется в год.
Кожен навіть після своєї смерті може врятувати від 3-х до 8-ми людей. Усе залежить від часу, який медики витратять на отримання згоди родичів на донацію, якщо ті погодяться. Тому прижиттєва згода істотно збільшить шанси врятувати чиєсь життя.
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