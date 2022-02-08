Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пригрозил руководителям медучреждений штрафами за перевод медиков на полставки. За каждого такого работника с них будут взыскивать 65 000 гривен.

Об этом сообщил в Facebook Виктор Ляшко.

Как отметил министр, сегодня у него прошла встреча с исполняющим обязанности главы Государственной службы по вопросам труда Игорем Дегнерой. В ходе беседы обсуждались вопросы контроля за выплатой заработной платы медикам и их незаконный перевод на полставки.

"Если такой факт будет зафиксирован, то руководителю медучреждения грозит штраф 65 000 тысяч гривен за каждого такого работника", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, что с 1 января украинским учителям и медикам повысили должностные оклады на 10%.

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