Штраф 65 тысяч гривен: Минздрав пригрозил наказывать за перевод медиков на полставки [ Редактировать ]
Источник: Радио Свобода
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пригрозил руководителям медучреждений штрафами за перевод медиков на полставки. За каждого такого работника с них будут взыскивать 65 000 гривен.
Об этом сообщил в Facebook Виктор Ляшко.
Как отметил министр, сегодня у него прошла встреча с исполняющим обязанности главы Государственной службы по вопросам труда Игорем Дегнерой. В ходе беседы обсуждались вопросы контроля за выплатой заработной платы медикам и их незаконный перевод на полставки.
"Если такой факт будет зафиксирован, то руководителю медучреждения грозит штраф 65 000 тысяч гривен за каждого такого работника", - подчеркнул Ляшко.
Напомним, что с 1 января украинским учителям и медикам повысили должностные оклады на 10%.
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