За Миколу Чауса внесли понад 700 тисяч гривень застави [ Редактировать ]
І є новини ще в одній гучній справі. Йдеться про суддю Миколу Чауса, якого обвинувачують у хабарництві.
За нього сьогодні внесли понад 700 тисяч гривень застави. Зробила це дружина.
Нещодавно, нагадаю, у Чауса закінчився термін домашнього арешту. І суд призначив йому заставу як новий запобіжний захід.
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Кузьміних відпустили. Друга судова спроба буде завтра зранку.
Його підозрюють у масштабних оборудках на понад 2 мільярди гривень.
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