І є новини ще в одній гучній справі. Йдеться про суддю Миколу Чауса, якого обвинувачують у хабарництві.

За нього сьогодні внесли понад 700 тисяч гривень застави. Зробила це дружина.

Нещодавно, нагадаю, у Чауса закінчився термін домашнього арешту. І суд призначив йому заставу як новий запобіжний захід.