Коли рятувальник не лише за фахом, а й за покликанням. На Львівщині "надзвичайник" врятував людину з пожежі, хоча й був не на роботі. Чоловік саме збирався випити кави з друзями, коли сусідній будинок спалахнув.

Кого врятували і як вони почуваються - розповість Христина Гашенко.

Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі багатоповерхівки. Помітивши задимлення, Андрій викликав колег-рятувальників, а сам із друзями, не гаючи часу, кинувся до будинку. Та потрапити до квартири було не просто.

Андрій Фок, рятувальник:

Я прикладав рушник до обличчя, оскільки ви бачите, яка тут довжина коридору і диму немає куда виходити, йшов труда до дверей.

Вогонь швидко поширювався. Сусіди кричали, що всередині, нібито, є дитина.

Михайло Мличко, мешканець будинку:

Та то крики такі були, діти малі. Та дітей на вулицю виводили.

Андрій Фок, рятувальник:

Я чув тільки скауління і то таке, ну не знаю як інакше. Телефоном світив, на колінах повз. Повз по стіні шукав. Вже по звуку почув, що тут хтось є. Заліз дальше - побачив тут мужчину.

Посеред квартири лежав чоловік. Андрій підняв його і допоміг вибратися на вулицю.

Марія Сабат, мешканка будинку:

Він кинувся, помагав хлопець. Він дуже помагав. Певно, геройський, чому нє. Дуже вдячні за такий…чим більше таких людей було!

Тим часом приїхала бригада рятувальників.

Ігор Курус, заступник начальника відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Львівській області:

Не гаючи часу, рятувальники включились в апарати органів дихання із третього поверха рятувальники по висувній драбині спустили із квартири 5-місячне немовля та його батьків. По автодрабині із 4-го поверху спустили 9-річну та 12-річну дитину.

Загалом рятувальники евакуювали дев'ятьох людей. Полум'я вдалося швидко загасили. Серйозно постраждав власник квартири, в якій спалахнула пожежа, його одразу доправили в реанімацію місцевої лікарні.

Петро Возняк, завідувач відділення реанімації Дрогобицької центральної районної лікарні:

Стан є критичний, об'єм площі ураження є надзвичайно великий .70% плюс опіки дихальних шляхів в крайньому важкому степені. Проводяться заходи просто життєзабезпечуючі на даний час.

Сам Андрій героєм себе не вважає. Каже, це його робота, навіть у вихідний день.

Андрій Фок, рятувальник:

В даній ситуація кожна секунда є на вагу життя. В будь-яку секунду може щось трапитись. Тому чим скоріше знайти людину і вивести, тим більше шансів у неї вижити.

Іншої думки в головному управлінні ДСНС Львівщини. Там уже готують необхідні документи, аби подати дрогобицього рятувальника на лауреата Всеукраїнської акції "Герой - рятівник року".