Коли кожен подих на рахунку. На піку нової хвилі пандемії коронавірусу українські лікарні гостро потребують кисню. Досвід попередніх спалахів показав, що це одна з важливих складових порятунку хворих.

І тут на допомогу прийшли великі підприємства. Вони доправляють медичний кисень безкоштовно. Як його виробляють - дивіться далі.

Стогін і кашель чути майже з кожної палати реанімації ковідного відділення Черкаської інфекційної лікарні. З початком чергової хвилі медики тут працюють не покладаючи рук. Реаніматолог Євген Ковбаченко - головний на зміні. Він вимогливий і до себе, і до підлеглих, бо від їхньої роботи залежить життя.

Євген Ковбасенко, лікар-реаніматолог Черкаської інфекційної лікарні:

Немає гарного лікаря одного, або однієї медичної сестри - це є командна робота. Якщо весь персонал буде впахувати протягом всього часу 24 на 7, тоді буде результат…

Усі пацієнти реанімації - тяжкі. Пані Віра потрапила до лікарні кілька днів тому із двобічною пневмонією. Кисневу маску не знімає ні на хвилину.

Віра Рудковська, пацієнтка Черкаської інфекційної лікарні:

Піднятись не можна, перевернулась, повернулась і сатурація моментально впала і задихаєшся.

Директорка лікарні радіє: із киснем у відділенні все гаразд. Ще під час першої хвилі Ковіду заклад почав прокладати централізовану мережу подачі кисню, і зараз вона працює, як годинник.

Світлана Волгіна, директорка Черкаської інфекційної лікарні:

Із вікової категорії в нас тільки діти, ті пацієнти, які можуть поступати в стаціонар і не всім потрібна киснева терапія …по дорослим - це практично 90 відсотків.. ті пацієнти, які потребують кисневої терапії.

І з цим проблем немає. Бо в усіх лікарнях області кисень є, звітують в адміністрації. Значну ж роль тут відіграло підприємство "АЗОТ".

Лариса Кошова, заступник голови Черкаської облдержадміністрації:

Левова частина, що отримують наші заклади - це звичайно кисень, який постачається звичайно з підприємства АЗОТ. Підприємство АЗОТ знаходиться на території нашої області - це і в часовому проміжку швидше транспортується кисень до лікувальних установ , якби це було з якоїсь іншої частини України, було б, звичайно, важче.

Ось так уже другий рік на Черкаському "АЗОТІ", що входить до груп Ді Еф Дмитра Фірташа, забезпечують лікарні сертифікованим медичним киснем. Безкоштовно. За добу тут заправляють по кілька цистерн, які розвозять не лише по Черкащині, а й в інші регіони.

Андрій Перехрест: технічний директор ПрАТ "Черкаси АЗОТ":

Графік нам узгоджує МОЗ, ми відвантажуємо на всю Україну згідно плану їхніх заявок. По різному виходить - від 100 до 20 тон медичного кисню у день. Ми медичний кисень на лікарні відвантажуємо безкоштовно - це рішення акціонера.

Олег Арестархов, керівник із корпоративних комунікацій Group DF:

Синхронно работет руководство предприятия, мэрии, Министерства здравоохранения, поставка кислорода идет как швейцарские часы. То есть сбоя с нашей стороны никаких нету. Три предприятия азотного бизнеса Groyp DF - это Севернодонецкий азот, Черкассыазот и Ровноазот за год поставили 1,3 миллиона кубических метров кислорода. Этот кислород поставляется безплатно по решению акционеров, поставка идет в 15 областей.

На підприємстві зробили все, аби постачання кисню було безперебійним. На "АЗОТІ" завжди є запас - 600 тон, які можуть бути відвантажені за нагальної потреби. Хіміки продовжують пліч-о-пліч стояти разом з медиками та рятувати життя українців.