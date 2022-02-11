ФСБ вербувала українців для диверсій у Росії [ Редактировать ]
ФСБ вербувала українців для диверсій у Росії. Про це заявляють у Службі безпеки України. Кажуть: операцію росіян вони - зірвали. Її суть полягала в тому, щоб кілька громадян України влаштували на території Федерації - провокації. А потім у цих диверсіях - звинуватити офіційний Київ. Зробити брудну роботу за чотири тисячі доларів зголосилися троє чоловіків. Після завершення операції - куратори обіцяли відпустити їх додому. Але, за даними СБУ, виконавців планували показово ліквідувати під час затримання. Співпрацювали з росіянами вони не вперше. Раніше їх залучали до актів вандалізму.
Артем Дехтяренко, речник Служби безпеки України:
По приїзду до Росії їх мали забезпечити підробленими документами. Вони отримали завдання сформувати дві групи по п'ять осіб у кожній. І виїзд першої був запланований найближчими днями.
Затриманий:
За денежное вознаграждение мы должны были поехать на територрию Российской Федерации для совершения провокационных действий. Привести эти действия могли к полномасштабной войне России с Украиной.
Затриманий:
Мені почали пропонувати ще схожі пропозиції, щоб поїхати до Росії й зробити якісь провокаційні дії, що саме там потрібно було робити мені не розповідали, але запропонували винагороду - чотири тисячі доларів, я звісно согласився.
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