ФСБ вербувала українців для диверсій у Росії. Про це заявляють у Службі безпеки України. Кажуть: операцію росіян вони - зірвали. Її суть полягала в тому, щоб кілька громадян України влаштували на території Федерації - провокації. А потім у цих диверсіях - звинуватити офіційний Київ. Зробити брудну роботу за чотири тисячі доларів зголосилися троє чоловіків. Після завершення операції - куратори обіцяли відпустити їх додому. Але, за даними СБУ, виконавців планували показово ліквідувати під час затримання. Співпрацювали з росіянами вони не вперше. Раніше їх залучали до актів вандалізму.

Артем Дехтяренко, речник Служби безпеки України:

По приїзду до Росії їх мали забезпечити підробленими документами. Вони отримали завдання сформувати дві групи по п'ять осіб у кожній. І виїзд першої був запланований найближчими днями.

Затриманий:

За денежное вознаграждение мы должны были поехать на територрию Российской Федерации для совершения провокационных действий. Привести эти действия могли к полномасштабной войне России с Украиной.

Затриманий: