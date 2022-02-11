Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 февраля [ Редактировать ]
На субботу, 12 февраля, многих знаков зодиака ждет хороший день. О том, к чему конкретно готовиться представителю каждого из них пишет "Корреспондент".
Овен
Овнам вряд ли удастся легко и без серьезных усилий достичь поставленных целей. Звезды не советуют рассчитывать на поддержку, даже если раньше ее неоднократно обещали. В личной жизни возможны значительные перемены к лучшему. Представителям знака удастся найти общий язык с самыми близкими людьми и положить конец спорам.
Телец
Тельцы рискуют пострадать из-за собственных заблуждений и поспешных выводов. Звезды рекомендуют перед принятием важных решений спокойно подумать и изучить ситуацию. Не исключено, что найдется неожиданный, но очень простой и удачный выход из сложного положения.
Близнецы
Звезды предостерегают Близнецов от поспешных решений − они могут обернуться серьезными финансовыми потерями. В остальном день окажется благоприятным и принесет много хороших идей, связанных с работой, творчеством и самореализацией. Не исключены приятные сюрпризы и романтическое общение.
Рак
Большая часть дня Раков пройдет напряженно, вероятны конфликтные ситуации и борьба с недоброжелателями. Звезды советуют проявить активность и не сдаваться: при любых обстоятельствах есть шанс одержать победу. Вечер порадует хорошими новостями и даст возможность спокойно отдохнуть.
Лев
Львам удастся найти общий язык с любым собеседником, а также помирить людей, которые долго были в ссоре. Во второй половине дня звезды рекомендуют уединиться и спокойно подумать о целях и планах на будущее. В это время нежелательно давать обещания и связывать себя какими-либо обязательствами.
Дева
День Дев порадует спокойной атмосферой и возможностью собраться с мыслями. Не исключены мелкие бытовые проблемы и разногласия в семье, однако их удастся быстро уладить. Представители знака смогут обдумать важные жизненные вопросы и запланировать необходимые изменения, которые вернут им уверенность в завтрашнем дне.
Весы
Весам представится шанс осуществить давнюю мечту или достичь желанной цели. Их день будет наполнен яркими событиями и приятными неожиданностями. Не исключены денежные поступления. Звезды советуют доверять интуиции и как можно больше общаться. Вечер лучше провести в компании друзей или устроить романтический ужин с любимым человеком.
Скорпион
Звезды не рекомендуют Скорпионам принимать важные решения и строить серьезные планы. День не подходит для деловой активности и его лучше провести в кругу семьи. Ближе к вечеру возможны удачные совпадения и приятные неожиданности. Не исключена встреча со старым другом.
Стрелец
Стрельцов ожидает весьма плодотворный день: они успеют все, что запланировали. Звезды обещают представителям знака открытие новых возможностей и яркие идеи. Важно не поддаваться давлению извне и не менять своих намерений.
Козерог
День Козерогов подходит для творчества, фантазий и самовыражения. Полезно начинать новые проекты и обучение. Не исключены неожиданные перемены в личной жизни, к которым нужно отнестись спокойно. Родственникам или друзьям может потребоваться помощь и отказывать им не стоит.
Водолей
Начало дня Водолеев будет очень удачным и активным. Это подходящее время для дел, требующих творческого подхода и нестандартных методов. После обеда темп несколько замедлится и наступит время для размеренных бесед, отдыха и приятного общения. Звезды рекомендуют расслабиться и не думать о проблемах.
Рыбы
Рыбы смогут почти без усилий добиться того, что прежде казалось невозможным, а также не раз окажутся в центре внимания. День отлично подходит для общения и расширения контактов, не исключено начало романтической истории. Многие представители знака найдут неожиданное, но эффектное применение своим талантам.
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