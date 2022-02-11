На субботу, 12 февраля, многих знаков зодиака ждет хороший день. О том, к чему конкретно готовиться представителю каждого из них пишет "Корреспондент".

Овен

Овнам вряд ли удастся легко и без серьезных усилий достичь поставленных целей. Звезды не советуют рассчитывать на поддержку, даже если раньше ее неоднократно обещали. В личной жизни возможны значительные перемены к лучшему. Представителям знака удастся найти общий язык с самыми близкими людьми и положить конец спорам.

Телец

Тельцы рискуют пострадать из-за собственных заблуждений и поспешных выводов. Звезды рекомендуют перед принятием важных решений спокойно подумать и изучить ситуацию. Не исключено, что найдется неожиданный, но очень простой и удачный выход из сложного положения.

Близнецы

Звезды предостерегают Близнецов от поспешных решений − они могут обернуться серьезными финансовыми потерями. В остальном день окажется благоприятным и принесет много хороших идей, связанных с работой, творчеством и самореализацией. Не исключены приятные сюрпризы и романтическое общение.

Рак

Большая часть дня Раков пройдет напряженно, вероятны конфликтные ситуации и борьба с недоброжелателями. Звезды советуют проявить активность и не сдаваться: при любых обстоятельствах есть шанс одержать победу. Вечер порадует хорошими новостями и даст возможность спокойно отдохнуть.

Лев

Львам удастся найти общий язык с любым собеседником, а также помирить людей, которые долго были в ссоре. Во второй половине дня звезды рекомендуют уединиться и спокойно подумать о целях и планах на будущее. В это время нежелательно давать обещания и связывать себя какими-либо обязательствами.

Дева

День Дев порадует спокойной атмосферой и возможностью собраться с мыслями. Не исключены мелкие бытовые проблемы и разногласия в семье, однако их удастся быстро уладить. Представители знака смогут обдумать важные жизненные вопросы и запланировать необходимые изменения, которые вернут им уверенность в завтрашнем дне.

Весы

Весам представится шанс осуществить давнюю мечту или достичь желанной цели. Их день будет наполнен яркими событиями и приятными неожиданностями. Не исключены денежные поступления. Звезды советуют доверять интуиции и как можно больше общаться. Вечер лучше провести в компании друзей или устроить романтический ужин с любимым человеком.

Скорпион

Звезды не рекомендуют Скорпионам принимать важные решения и строить серьезные планы. День не подходит для деловой активности и его лучше провести в кругу семьи. Ближе к вечеру возможны удачные совпадения и приятные неожиданности. Не исключена встреча со старым другом.

Стрелец

Стрельцов ожидает весьма плодотворный день: они успеют все, что запланировали. Звезды обещают представителям знака открытие новых возможностей и яркие идеи. Важно не поддаваться давлению извне и не менять своих намерений.

Козерог

День Козерогов подходит для творчества, фантазий и самовыражения. Полезно начинать новые проекты и обучение. Не исключены неожиданные перемены в личной жизни, к которым нужно отнестись спокойно. Родственникам или друзьям может потребоваться помощь и отказывать им не стоит.

Водолей

Начало дня Водолеев будет очень удачным и активным. Это подходящее время для дел, требующих творческого подхода и нестандартных методов. После обеда темп несколько замедлится и наступит время для размеренных бесед, отдыха и приятного общения. Звезды рекомендуют расслабиться и не думать о проблемах.

Рыбы

Рыбы смогут почти без усилий добиться того, что прежде казалось невозможным, а также не раз окажутся в центре внимания. День отлично подходит для общения и расширения контактов, не исключено начало романтической истории. Многие представители знака найдут неожиданное, но эффектное применение своим талантам.

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