А щоб не допустити авіаційної блокади - Уряд вирішив сам страхувати польоти. З резервного фонду готові профінансувати авіакомпанії майже на 17 мільярдів гривень. А все тому, що приватні страховики - через загрозу вторгнення - вирішили не йти на ризик.

Та чи спрацює міністерська стратегія? І чи варто хвилюватися пасажирам?

В аеропорту "Бориспіль" побувала моя колега Олена Логінова. Тож більше про ситуацію на летовищі дізнаємося від неї.

В аеропорту Бориспіль - без паніки та ажіотажу. Пасажирів в терміналі багато. На табло - рейси за розкладом. Скасованих - немає. Люди кажуть, в аеропорту все тихо і спокійно.

В адміністрації летовища також запевняють, працюють за штатним розкладом. Принаймні поки що. Що буде завтра - прогнозів не дають.

Андрій Пруд, начальник служби планування та оперативного управління аеропорту "Бориспіль":

Найближчим часом розклад може змінюватись. Ми уважно слідкуємо за всіма змінами. Водночас повідомляємо, що станом на сьогодні, практично всі рейси відбуваються за розкладом і без змін у графіках польотів.

Переполох на авіаринку почався після того, як іноземні страхові компанії заявили що вподовж 48 годин - припиняють страхувати перельоти над Україною ... через високі ризики військової агресії з боку Росії. Офіційно свої рейси до України одразу скасувала Нідерландська Компанія KLM. Про таке рішення заявили й в SkyUp. Компанія тимчасово припинила продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого. Та вже сьогодні все скасувала і продаж поновила. Зранку Уряд почав вести з авіаперевізниками переговори. З резервного фонду на гарантії польотів над Україною - виділили майже 17 мільярдів гривень.

Ми працюємо ...рейси не скасовували...

Василь Шкураков, перший заступник міністра інфраструктури України:

Кошти будуть спрямовані ...кошти виступатимуть, як певний вид гарантій для уряду України, що ми прокриємо всі витрати і що ми впевнені, що наше небо є безпечним.

Що ж до туристичних мандрівок. Чартери літають і їх скасовувати не будуть, запевняють в турагенціях. Хоча, деякі українці - через невизначеність ситуації в країні - намагаються перенести відпочинок на інший час або взагалі скасувати.

Ми також зв'язалися з одним з українських турагентств. Нам підтвердили, рейси авіакомпанії дійсно не скасовують, але туристи все ж налякані ситуацією.

Альона Бальме, експерт із туризму:

Все-таки туристи дійсно половина з них є наляканими даною ситуацією. І відмовляються бронювати тури на дальніші дати. Це, наприклад, на кінець березня. Чи навіть на восьме березня. Такі святкові дати. То, в принципі, зараз були багато туристів, які відмовилися від бронювання туру. І в основному зараз вибирають дати, які найближчі для подорожей. Тому для нас це дійсно не дуже добре.

Які збитки понесуть і турагенції, і авіаперевізники - говорити поки експерти не беруться. Але у разі закриття неба над Україною, кажуть, ті будуть дуже суттєвими. І сподіваються все ж на деескалацію ситуації.