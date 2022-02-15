Фонд "Таблеточки" щороку збирає кошти на лікування онкохворих дітей [ Редактировать ]
Сьогодні - День онкохворої дитини. Цей діагноз не вирок, кажуть лікарі. Головне - вчасно виявити недугу. Щодня страшні слова "дитячий рак", за статистикою, чують три українські родини. Аби якомога більше онкохворих малюків отримали шанс на здорове майбутнє, фонд "Таблеточки" щороку збирає кошти на їхнє лікування. А ще організовує зустрічі із зірками. Сьогодні до маленьких пацієнтів "Охматдиту" завітав чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Спортсмен поспілкувався з дітьми й роздав автографи.
Його мета - поінформувати суспільство, що дитячий рак - не фатальний вирок, якщо вчасно діагностувати й правильно лікувати недугу. В нашому календарі ця дата з'явилася 19 років тому.
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