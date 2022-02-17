В Україні зафіксували понад 33 тисячі нових випадків коронавірусу [ Редактировать ]
Майже 33 з половиною тисячі випадків ковід-19 зафіксували в Україні минулої доби.
259 пацієнтів померло. Одужало більш як 27 тисяч людей - повідомили в міністерстві охорони здоров'я.
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