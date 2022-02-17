Препарат від Ковіду "Паксловід" схвалили в Україні [ Редактировать ]
В Україні для екстреного лікування Ковіду схвалили препарат "Паксловід". Це ще одна розробка компанії Pfizer, ефективність якої довели науковці. Механізм дії цих ліків ґрунтується на руйнуванні головного ферменту, що входить до оболонки коронавірусу. Україна отримає 300 тисяч курсів, призначених насамперед для пацієнтів із груп ризику. "Паксловідом" уже лікують Ковід у Німеччині, Бельгії, Італії та США.
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