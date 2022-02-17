Через стрімке зростання рівня захворюваності на Ковід у Черкасах відкрили додаткове відділення стаціонару. Його пацієнти - лише діти. За цієї хвилі пандемії вони хворіють найчастіше. Тому медики закликають батьків звертати увагу на стан здоров'я дітей і за перших симптомів звертатися до лікаря.

Ані хвилини спокою - вже майже місяць так працює черкаська швидка. На станцію бригади заїжджають лише для того, щоб поповнити запаси медикаментів та змінити костюми. Екіпаж Миколи Гур'єва опікується переважно дітьми, і він теж не сидить без роботи - тому інвентар далеко не ховає.

Пульсоксиметр, тонометр. Все остальное мы носим только на экстренные вызовы.

Медики констатують: найприкріше в черговій хвилі Ковіду - те, що частіше інфікуються саме діти. Майже третина викликів якраз до них.

Ігор Фесун, директор Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги:

Ми робили аналіз за останній тиждень, у нас загальна кількість викликів на Ковід та на підозру, з них 28 відсотків складали виклики до дітей.

Дитячий крик уже майже місяць чути в новоствореному інфекційному шпиталі Черкаської обласної дитячої лікарні. Він був у резерві, аж доки не почали масово хворіти малюки. П'ятимісячна Єва вже більш як тиждень на кисневій терапії - в дівчинки двобічна пневмонія, спричинена вірусом.

Ганна, мати Єви:

В неї ізначально кашель, температура висока - 38,6, була 39.2. Задишка в неї почалася, пневмонія, ставлять…

Пацієнти шпиталю - переважно малюки до року, яким потрібен спеціальний догляд. Старших - швидка доправляє до інфекційної лікарні. Та 15-річна Ярослава виняток - у дівчинки онкозахворювання, і після складної операції - її з Ковідом перевезли до обласної лікарні.

Ольга Найда, мати Ярослави:

Бистро …бистро піднялась в неділю у нас температура, всі врачі, всі дали допомогу, а температура в неї не спадає …зразу ПЛР-тест…

Темпи інфікування дітей приголомшують навіть досвідчених медиків. Менш ніж за місяць у шпиталі пролікувалися 90 маленьких пацієнтів. Перебіг хвороби в них значно легший, ніж у дорослих, розповідає завідувачка Наталя Русіна. Проте головне - вчасно зреагувати на симптоми Ковіду.

Наталія Русіна, завідувачка відділення інфекційного шпиталю Черкаської обласної дитячої лікарні:

Не завжди це в основному задишка і дихальні розлади, частіше - це дуже висока температура, блювота, понос ну я вам скажу, що температура 40 - це дуже небезпечно, на гіпертермії жоден організм не справиться …на 42 градусах вже починається коагуляція білка - організм може бути розрушений.

Тому за перших ознак нездужання медики закликають батьків терміново звертатись до сімейного лікаря або викликати швидку.