У Черкасах відкрили додаткове відділення стаціонару через хворих на Ковід [ Редактировать ]
Через стрімке зростання рівня захворюваності на Ковід у Черкасах відкрили додаткове відділення стаціонару. Його пацієнти - лише діти. За цієї хвилі пандемії вони хворіють найчастіше. Тому медики закликають батьків звертати увагу на стан здоров'я дітей і за перших симптомів звертатися до лікаря.
Ані хвилини спокою - вже майже місяць так працює черкаська швидка. На станцію бригади заїжджають лише для того, щоб поповнити запаси медикаментів та змінити костюми. Екіпаж Миколи Гур'єва опікується переважно дітьми, і він теж не сидить без роботи - тому інвентар далеко не ховає.
Пульсоксиметр, тонометр. Все остальное мы носим только на экстренные вызовы.
Медики констатують: найприкріше в черговій хвилі Ковіду - те, що частіше інфікуються саме діти. Майже третина викликів якраз до них.
Ігор Фесун, директор Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги:
Ми робили аналіз за останній тиждень, у нас загальна кількість викликів на Ковід та на підозру, з них 28 відсотків складали виклики до дітей.
Дитячий крик уже майже місяць чути в новоствореному інфекційному шпиталі Черкаської обласної дитячої лікарні. Він був у резерві, аж доки не почали масово хворіти малюки. П'ятимісячна Єва вже більш як тиждень на кисневій терапії - в дівчинки двобічна пневмонія, спричинена вірусом.
Ганна, мати Єви:
В неї ізначально кашель, температура висока - 38,6, була 39.2. Задишка в неї почалася, пневмонія, ставлять…
Пацієнти шпиталю - переважно малюки до року, яким потрібен спеціальний догляд. Старших - швидка доправляє до інфекційної лікарні. Та 15-річна Ярослава виняток - у дівчинки онкозахворювання, і після складної операції - її з Ковідом перевезли до обласної лікарні.
Ольга Найда, мати Ярослави:
Бистро …бистро піднялась в неділю у нас температура, всі врачі, всі дали допомогу, а температура в неї не спадає …зразу ПЛР-тест…
Темпи інфікування дітей приголомшують навіть досвідчених медиків. Менш ніж за місяць у шпиталі пролікувалися 90 маленьких пацієнтів. Перебіг хвороби в них значно легший, ніж у дорослих, розповідає завідувачка Наталя Русіна. Проте головне - вчасно зреагувати на симптоми Ковіду.
Наталія Русіна, завідувачка відділення інфекційного шпиталю Черкаської обласної дитячої лікарні:
Не завжди це в основному задишка і дихальні розлади, частіше - це дуже висока температура, блювота, понос ну я вам скажу, що температура 40 - це дуже небезпечно, на гіпертермії жоден організм не справиться …на 42 градусах вже починається коагуляція білка - організм може бути розрушений.
Тому за перших ознак нездужання медики закликають батьків терміново звертатись до сімейного лікаря або викликати швидку.
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