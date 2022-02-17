Темпи інфікування дітей Ковідом приголомшують навіть досвідчених медиків у Черкасах [ Редактировать ]
Стабільно високими залишаються показники захворюваності на ковід. За минулу добу - понад 33 тисячі нових випадків. Одужали майже 28 тисяч хворих, 259 людей недугу не побороли.
І саме через стрімке зростання ковід-захворюваності у Черкасах відкрили додаткове відділення стаціонару. Його пацієнти - лише діти. Чому цієї хвилі малеча хворіє найчастіше? У лікарів питав Станіслав Кухарчук.
Ані хвилини спокою - вже майже місяць так працює черкаська швидка. На станцію бригади заїжджають лише для того, щоб поповнити запаси медикаментів та змінити костюми. Екіпаж Миколи Гур'єва опікується переважно дітьми, і він теж не сидить без роботи - тому інвентар далеко не ховає.
Пульсоксиметр, тонометр. Все остальное мы носим только на экстренные вызовы.
Медики констатують: найприкріше в черговій хвилі Ковіду те, що частіше інфікуються саме діти. Майже третина викликів якраз до них.
Ігор Фесун, директор Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги:
Ми робили аналіз за останній тиждень, у нас загальна кількість викликів на Ковід та на підозру, з них 28 відсотків складали виклики до дітей.
Дитячий крик уже майже місяць чути в новоствореному інфекційному шпиталі Черкаської обласної дитячої лікарні. Він був у резерві, аж доки не почали масово хворіти малюки. П'ятимісячна Єва вже більш як тиждень на кисневій терапії - в дівчинки двобічна пневмонія, спричинена вірусом.
Ганна, мати Єви:
В неї ізначально кашель, температура висока - 38,6, була 39.2. Задишка в неї почалася, пневмонія, ставлять…
Пацієнти шпиталю - переважно малюки до року, яким потрібен спеціальний догляд. Старших - швидка доправляє до інфекційної лікарні. Та 15-річна Ярослава виняток - у дівчинки онкозахворювання, і після складної операції - її з Ковідом перевезли до обласної лікарні.
Ольга Найда, мати Ярослави:
Бистро …бистро піднялась в неділю у нас температура, всі врачі, всі дали допомогу, а температура в неї не спадає …зразу ПЛР-тест…
Темпи інфікування дітей приголомшують навіть досвідчених медиків. Менш ніж за місяць у шпиталі пролікувалися 90 маленьких пацієнтів. Перебіг хвороби в них значно легший, ніж у дорослих, розповідає завідувачка Наталя Русіна. Проте головне - вчасно зреагувати на симптоми Ковіду.
Наталія Русіна, завідувачка відділення інфекційного шпиталю Черкаської обласної дитячої лікарні:
Не завжди це в основному задишка і дихальні розлади, частіше - це дуже висока температура, блювота, понос ну я вам скажу, що температура 40 - це дуже небезпечно, на гіпертермії жоден організм не справиться …на 42 градусах вже починається коагуляція білка - організм може бути розрушений.
Тому за перших ознак нездужання медики закликають батьків терміново звертатись до сімейного лікаря або викликати швидку.
по теме
За цієї хвилі пандемії вони хворіють найчастіше. Тому медики закликають батьків звертати увагу на стан здоров'я дітей і за перших симптомів звертатися до лікаря.
Імунізація для дітей не є обов'язковою, проте рекомендована.
Відповідне рішення ухвалив тамтешній уряд через побоювання нової хвилі ковід-19.
Заступник директора Центру пояснює: із новою хвилею пацієнтів побільшало в рази. Людей медик просить зайвий раз не приходити до поліклініки, а записуватись на прийом через диспетчерську.
40 відсотків усіх дзвінків - це виклики зі скаргами на температуру, нежить чи головний біль, кажуть у диспетчерській. Окрім цього, ще й сімейні лікарі додають роботи "швидкій".