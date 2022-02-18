Майже 35 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Померли 284 пацієнти, одужало - майже 30 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Дніпропетровщині. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що невдовзі Рівненська, Закарпатська та Івано-Франківська області вийдуть із "червоної зони" карантину.

За словами очільника міністерства Віктора Ляшка, за два-три тижні Україна пройде пік захворюваності цієї хвилі коронавірусу.