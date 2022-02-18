Майже 35 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби [ Редактировать ]
Майже 35 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Померли 284 пацієнти, одужало - майже 30 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Дніпропетровщині. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що невдовзі Рівненська, Закарпатська та Івано-Франківська області вийдуть із "червоної зони" карантину.
За словами очільника міністерства Віктора Ляшка, за два-три тижні Україна пройде пік захворюваності цієї хвилі коронавірусу.
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Одужали - понад 27 тисяч людей - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Одужали - майже чотири з половиною тисячі. Найбільше інфікувань - на Львівщині, майже три тисячі. Далі йдуть Хмельниччина та Житомирщина.
Найбільше інфікувань у Києві - майже 5 тисяч за добу. Далі йдуть Дніпропетровщина та Харківщина - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
На високому рівні залишається смертність - 236 летальних випадків. Ушпиталені близько чотирьох тисяч людей, одужали - уп'ятеро більше.
Смертність продовжує зростати - 280 летальних випадків за добу. Ушпиталені - чотири тисячі хворих, одужали - 16 з половиною тисяч.