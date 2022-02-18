У Туреччині відкриють міст через Дарданелли. Урочистості заплановані на 26 лютого. "Проєкт століття" - так його називає турецька влада - уперше з'єднає Азію та Європу через цю протоку та стане найдовшим підвісним мостом у світі. Понад п'ять тисяч працівників та близько тисячі одиниць техніки зводили цю споруду довжиною три кілометри 700 метрів протягом п'яти років. Тепер, аби потрапити з однієї частини світу в іншу знадобиться лише шість хвилин.