Стрілянина, вибухи й затримання умовного противника. Українські бійці посилено тренуються. Сьогодні на Буковині відбувалися навчання СБУ. Вишкіл присвятили побратиму, який загинув на Донбасі. На полігоні побувала наша Ольга Лучек.

Перемога потребує підготовки. Тож спецпризначенці регулярно відточують свої вміння. Так, на Буковині альфівці влаштували вишкіл із нейтралізації умовних ворожих диверсійних груп. Тренування максимально наближені до реальних. Спецпризначенці дізналися маршрут лідера бандитського угруповання.

Начальник відділу Центру спецоперацій "Альфа" СБУ в Чернівецькій області:

Задача керівництва стоїть вилучити доказову базу і по можливості взяти його в полон, при неможливості - знищити.

Диверсанти нейтралізовані. Та на цьому вишкіл не закінчують... Далі - засідка на противника.

Начальник відділу Центру спецоперацій "Альфа" СБУ в Чернівецькій області:

Рухається група піхоти під прикриттям бронеавтомобіля, попадають у вогневу засаду. Підкріплення підходить. Наш снайпер стримує вогнем, дистанція до мішені 400 метрів.

Під час пересування на бійців можуть чекати різні засідки. І тут треба бути готовим! І в разі поранення побратимів - вміти надати першу меддопомогу.

Бійці всі завдання виконали на відмінно. Впорався і чотирилапий спецпризначенець Арес. Цей пес, бельгійська вівчарка - вже два роки на службі, допомагає ловити злочинців, бере участь в усіх операціях підрозділу.

Боєць спецпідрозділу "Альфа" СБУ в Чернівецькій області:

Як ви сьогодні могли переконатися, працює виключно по команді. Ні звуку, нічого він не повинен зробити. Не важливо що це буде, вогонь, вода, хазяїн сказав йти вперед, собака йде вперед.

Спецпідрозділи "Альфи" від початку бойових дій - на Сході країни. І завжди згадують тих, хто звідти не повернувся. Чернівчанин Олександр Петрищук загинув у 2014 році поблизу гори Карачун - на Донеччині.

Начальник відділу Центру спецоперацій "Альфа" СБУ в Чернівецькій області:

Найвища висота в тій місцевості, для того, щоб забезпечити максимальний простір для зв'язку було прийнято рішення встановити ретранслятор саме на Карачуні. Після виконання задачі, коли вони вже відлітали, вони були збиті.

Спецпризначенці кажуть, сьогодні їхня служба на передовій украй необхідна.

Леся Федоренко, речниця СБУ в Чернівецькій області:

Аби вистояти в цьому протистоянні, в цій агресії, до цього свої зусилля повинен докласти кожен українець. Не панікувати, не піддаватися на ті провокації, панічні настрої, які ворог хоче поширити.

Українські бійці запевняють - до захисту України готові, як ніколи.