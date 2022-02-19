Українське небо починають ігнорувати міжнародні авіакомпанії. Сьогодні "Люфґанза" заявила, що від понеділка скасовує всі рейси в Україну. Не сідатимуть на наших летовищах щонайменше до кінця лютого. А компанія "ВІЗЗ ЕЙР" і взагалі до кінця березня не літатиме нашою територією.

В аеропорту "Київ" зараз Ірина Розова. Іро, вітаю! Яка ситуація на летовищі? І як реагують пасажири на такі зміни?

Ірина Розова, кореспондентка:

Олександре, вітаю! Я зараз у столичному аеропорту "Київ". Тут майже порожньо. Жодної паніки, жодного ажіотажу. Всі рейси за розкладом. Окрім однієї авіакомпанії - український лоукост "Бісейр" - скасував вильоти з Києва до Єгипту, Вірменії, Грузії та деякі внутрішні перельоти. Чому саме? З чим це пов'язано? Представники авіаперевізника говорити на камеру відмовилися. Утім оф-рекордс пояснили - ці рейси впадуть на плечі інших авіакомпаній, які літають з Борисполя. Водночас на офіційному сайті компанії йдеться, що вильоти скасували не тільки в Києві, а й в Одесі. І пасажирам готові повернути гроші. Решта рейсів із Жулян - нині за розкладом. Пасажири, з якими ми поспілкувалися, кажуть - летять з країни заплановано. Ймовірна російська загрозі - тут ні до чого.

До дочки в Польщу через сім днів назад и на работу. - Плануємо поїздку туристичну в Польщу з поверненням конечно, все взято ще в січні, запланували, ніхто не знав, сподіваємося на краще. - Ми вилітаємо заплановано, планували десь за місяць відпочити поїхати. - Мы вернемся домой обязательно у нас здесь дом и работа! - Я їду у відпустку, через два тижні тут буду.

І є неприємна новина. Авіакомпанія "Люфтганза" не літатиме до України та з України вже з понеділка. Компанія скасувала свої рейси до кінця лютого. Відповідне повідомлення є на їх сайті. Причина не повідомляється. Утім, можна припустити, що таке рішення пов'язане з ймовірним вторгненням Росії. Відклав дати старту та відновлення польотів з України й Wizz Air. Не літатиме компанія до нашої країни щонайменше до кінця березня. І повністю до кінця лютого скасовані й маршрути Ryanair зі Львова в Барі, Палермо, Турин та Братиславу, з Києва в Бидгощ та з Херсона в Краків і Відень. Сашо, це вся поки в мене інформація.

Дякую, Іро. Це була Ірина Розова про ситуацію в столичних аеропортах.