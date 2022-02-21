Мак живе у Бельгії, навчається у школі в місті Дорсет

Наймолодшим пілотом, що облетів Землю, може стати юнак із Бельгії. Він запланував побити рекорд, який належить 18-річному хлопцю з Великої Британії. Який вік претендента і що надихнуло його на таку мандрівку - дивіться далі.

Йому всього 16, а він уже запланував кругосвітню подорож - надлегким літаком. Мак Резерфорд прагне потрапити до Книги рекордів Гіннеса - як наймолодший пілот, що самостійно облетів планету.

Мак Резерфорд, пілот:

Мені подобається свобода польоту. Бо в автівці ти обмежений дорожніми правилами - мусиш повертати праворуч, або залишатися в певній смузі. Натомість у повітрі - можна літати, куди завгодно!

Мак живе у Бельгії, навчається у школі в місті Дорсет. Свою кругосвітню подорож планує розпочати зі столиці Болгарії - Софії. Звідти вирушить до Західної Європи вже на початку березня. А повернутися розраховує за два-три місяці.

Мак Резерфорд, пілот:

Для мене не існує особливого пункту на маршруті. Я з нетерпінням чекаю побачити всі заплановані місця - пустелю Сахара, конголезькі джунглі або Нью-Йорк - це буде щось неймовірне.

Мак обрав професію своїх батьків - Сем та Беатріс Резерфорд - обидва пілоти. Тож хлопець ще у дитинстві налітав з батьком - сотні годин.

Уперше я доторкнувся до штурвала, коли мені було сім… відтоді моє захоплення тільки зросло.

Добре знайома із небом і сестра Мака - Зара. Саме вона й надихнула хлопця на кругосвітню подорож. Дівчина лише минулого місяця повернулася зі схожої мандрівки. Перетнула Атлантику, Канаду, східне узбережжя США та Карибське море, а також Панаму, Коста-Рику й Мексику. Загалом - облетіла 52 країни із п'яти континентів.

Зара Резерфорд, льотчиця:

Я буду з ним на кожному кроці. Щоправда, в онлайн-режимі. Якщо потрібно, дам пораду. Мак - чудовий пілот, і я впевнена - у нього все вийде!

Зара Резерфорд увійшла до Книги рекордів Гіннеса. 19-річна дівчина - наймолодша пілотеса, яка самостійно облетіла навколо світу. Для Мака - це також важливо, утім, запевняє, це - не головне. Своєю екстремальною подорожжю хлопець хоче довести своїм одноліткам - що небо можна підкорити, варто лише сильно захотіти.