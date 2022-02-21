15 мільйонів українців повністю вакцинувалися [ Редактировать ]
13 тисяч захворіло, 14 - одужало. Ковідна статистика минулої доби позитивна.
Утім, слід враховувати, що це був вихідний, коли тестувань завжди роблять менше. Зараз у "червоній" зоні - 5 областей. У "жовтій" - чотири.
Решта - зокрема й столиця - у "помаранчевій". Повністю вакцинованих трохи більше ніж 15 мільйонів українців.
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На високому рівні залишається смертність - 236 летальних випадків.
Повністю вакциновано в Україні вже 15 мільйонів 122 тисячі громадян.
Ані хвилини спокою - вже майже місяць так працює черкаська швидка. На станцію бригади заїжджають лише для того, щоб поповнити запаси медикаментів та змінити костюми.
Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Дніпропетровщині.
Відповідне рішення ухвалив тамтешній уряд через побоювання нової хвилі ковід-19.