Зараз у "червоній" зоні - 5 областей. У "жовтій" - чотири.

13 тисяч захворіло, 14 - одужало. Ковідна статистика минулої доби позитивна.

Утім, слід враховувати, що це був вихідний, коли тестувань завжди роблять менше. Зараз у "червоній" зоні - 5 областей. У "жовтій" - чотири.

Решта - зокрема й столиця - у "помаранчевій". Повністю вакцинованих трохи більше ніж 15 мільйонів українців.