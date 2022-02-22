У Музеї авіації реставрують найстаріший екземпляр літака серії ЯК-40 та один із найкращих свого часу серійних реактивних бомбардувальників Іл-28. Що саме планують оновити та коли можна буде побачити результати реконструкції - розповість Тетяна Радченко.

Це Як-40 - турбореактивний літак. Його салон розрахований на 24 пасажири. Свій перший політ він здійснив 1968 року. У СРСР цей борт експлуатували на місцевих авіарейсах, а також використовували для навчання екіпажів.

В'ячеслав Трохимчук, екскурсовод:

Це було дуже почесно для льотчиків попасти зразу після училища на реактивний літак. У великому радянському союзі було тільки два вищих льотних училища, одне з них було Кіровоградське, після закінчення якого можна було попасти на реактивний літак. І цим літаком був Як-40.

Нині це - музейний експонат.

Ігор Луговський, завідувач реставраційного відділу Державного музею авіації:

Він прибув на територію нашого музею в жовтні двадцятого року, тобто, прибув трьома окремими частинами, реставрація власне, і почалась зі збирання його докупи - там буквально, сокири, сокири сліди були. Це треба було все усунути, виправити, зробити, як воно було.

А це - бомбардувальник Іл-28, точніше ті вузли та панелі, що від нього залишилися.

Ігор Луговський, завідувач реставраційного відділу Державного музею авіації:

Вони були в жахливому стані, тобто деформовані. Велика частина їх просто відсутня. Фрагменти бронескла ми збирали по шматках, відновлюємо, поки мова йде про відновлення зовнішнього вигляду. Всередині там, фактично, збереглися броньовані спинки пілота та штурмана.

До музею цей експонат потрапив 15 років тому. Працівники порівнюють свою роботу зі складанням конструктора.

Тут ви можете побачити фрагмент літака, тобто кормова його частина, хвостова, де знаходився стрілець-радист і він вів зв'язок із землею і забезпечував, забезпечував охорону літака із хвостової напівсфери.

Пофарбувати один літак коштує приблизно сто тисяч гривень, а це лише невеликий відсоток від усієї роботи. Реставрують фактично все - до найменшого гвинтика. І зроблять це коштом музею. Показати оновлені літаки обіцяють вже за декілька місяців.