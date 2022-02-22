Розрив дипломатичних відносин із Росією і запровадження в країні воєнного стану. Про це сьогодні говорив президент Зеленський на зустрічі зі своїм естонським колегою Аларом Карісом. Докладніше розкаже Даніїл Снісар.

Даніїл Снісар, кореспондент:

Визнання Росією квазі-республік Л/ДНР. І реакція на це порушення міжнародних норм. Це стало головною темою сьогоднішньої зустрічі президентів Естонії та України - Володимира Зеленського та Алара Каріса. Україна очікує активних і рішучих дій від західних партнерів.

А не лише "занепокоєння". Володимир Зеленський говорив про необхідність розширення санкційного пакету. А саме - Київ наполягає на повній зупинці другого Північного потоку. Крім того, президент не відкидає розриву дипломатичних відносин між Україною і Росією.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ми бачимо з вами наступ на суверенітет територіальної цілісності нашої держави, це точно. Зараз, можу точно вам сказати - до мене прийшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною та Росією. Буду дивитись і пропрацьовувати це питання.

Що ж до вимог ватажків так званих ЛДНР - відкликати українські війська з усієї території Донецької та Луганської областей - їх ігноруватимуть,- заявив Зеленський. Україна не визнає і ніколи не визнає самопроголошеної влади на окупованих територіях. Водночас говорити про запровадження воєнного стану в Україні зарано:

Володимир Зеленський, Президент України:

Ми віримо в те, що війни не буде. Потужної проти України. І широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде, буде запроваджений військовий стан.

Президент Естонії Алар Каріс запевнив: Таллінн беззастережно на боці Києва. І вже готує пакет санкцій:

Алар Каріс, Президент Естонії:

Ми єдині з Україною, тож будемо підтримувати вас кожним можливим способом. Росія має припинити конфронтацію. Естонія засуджує усі дії, спрямовані проти вашої країни. Москва має негайно відкликати свої війська.

А ще у стислі терміни Естонія передасть нам протитанкові комплекси "Джевелін" та мобільний військовий госпіталь.