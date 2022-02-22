Визнання псевдореспублік означає пряму агресію Росії проти України і дає підстави західним партнерам запровадити нові санкції проти кремлівського керівництва. Верховна Рада ухвалила звернення до світової спільноти у відповідь на рішення Путіна визнати "ЛДНР".

Крим, Донецьк і Луганськ - це Україна. Росія - агресор. Верховна Рада просить скликати термінове засідання Радбезу ООН, провести консультації з країнами-членами Будапештського меморандуму, а уряди й парламенти країн - запровадити жорсткі санкції проти Кремля.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України:

Включно з замороженням запуску Північного Потоку-2, відключення Російської Федерації від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT) та заборону експорту до Російської Федерації високих технологій, зокрема тих, що стосуються російського військово-промислового комплексу та енергетичного сектору закликає уряди та парламенти іноземних держав сприяти зміцненню обороноздатності України та прискорити надання комплексної, у тому числі оборонної, допомоги.

А ще Рада просить інші країни прискорити надання оборонної допомоги. Над цією заявою нардепи працювали від самого ранку, узгоджували кожне речення, навіть на перерву пішли на 3 години. Усе,аби показати - парламент сьогодні єдиний, як ніколи.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Ви нам не браття. І коли вчора всі ці потвори вопрошают "што ми плохого сдєлалі Украінє?" - Та ви вбили українських дітей, ви вбили десятки українців - цивільних і військових, ви поранили десятки тисяч українців, ви вкрали домівку в півмільйона українців і горіти вам у пеклі.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Я думаю, в цій залі немає жодної людини, впевнений, немає жодної людини, яка піддасть сумніву територіальну цілісність нашої держави. Донецьк - це Україна, Луганськ -це Україна, Автономна Республіка Крим - це Україна.

Микита Потураєв, народний депутат, "Слуга народу":

Ми маємо казати зараз - санкції сьогодні, бо завтра буде дуже запізно. Ми з вами давали присягу, давали присягу наші військовослужбовці, давали присягу державні службовці, давали присягу народні депутати України. Час виконати цю присягу.

Заяву нардепи ухвалюють конституційною більшістю.

В опозиції вимагають ще й терміново збільшити фінансування армії на 50 мільярдів. Ймовірно, розглядатимуть документ завтра. А ще на закритій нараді обговорили й інші кроки, на які може піти Верховна Рада.

Сергій Рахманін, народний депутат, фракція "Голос":

ВР має негайно скасувати закон про особливий статус, який чомусь так делікатно називаємо закон про особливості місцевого самоврядування. Мінських домовленостей нема. Росія ніколи їх виконувати не буде. Слово Мінськ треба забувати. І тому цей закон має бути негайно скасований РВ. Ми зареєстрували відповідну постанову.

Олексій Гончаренко, народний депутат, фракція "Європейська Солідарність":

Маємо розірвати дипвідносини з РФ. Однозначно треба розривати з Нікарагуа, Венесуела, Сирія, хто там буде наступний - з усіма треба розривати дипвідносини.

Уже за годину з представниками фракції і груп зустрінеться президент.