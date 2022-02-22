Резніков закликав усіх українців допомагати і зберігати спокій та єдність.

Будуть втрати, але попереду - перемога. Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до української армії. Каже: невизначеності більше немає.

Те, що українці знали вісім років, нині побачив увесь світ. У Москві зробили крок до відродження СРСР із новим Варшавським пактом і новою Берлінською стіною, - вважає міністр.

І єдине, що відділяє країну від усього цього - українська армія. Тож Резніков закликав усіх українців допомагати і зберігати спокій та єдність.