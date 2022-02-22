"Будуть втрати, але попереду – перемога" – Олексій Резніков [ Редактировать ]
Будуть втрати, але попереду - перемога. Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до української армії. Каже: невизначеності більше немає.
Те, що українці знали вісім років, нині побачив увесь світ. У Москві зробили крок до відродження СРСР із новим Варшавським пактом і новою Берлінською стіною, - вважає міністр.
І єдине, що відділяє країну від усього цього - українська армія. Тож Резніков закликав усіх українців допомагати і зберігати спокій та єдність.
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Так вважає міністр оборони України Олексій Резніков. Про це він заявив із трибуни парламенту під час години запитань до уряду.
Партнерів України по ЄС і НАТО Кличко закликав невідкладно запровадити узгоджені раніше пакети санкцій. А киян та жителів інших міст - єднатися.
Це неприйнятно" і "це порушення міжнародного права". Такі фрази звучать у заявах і твітах чи не кожного західного лідера, який відреагував на проголошення Путіним незалежності ОРДЛО та введення туди російських військ.
Путін заявив, що питання кордонів псевдореспублік мають вирішувати... київська влада з ватажками так званих Л/ДНР!
Сьогодні зранку тривають переговори українського президента зі світовими лідерами. А в Росії - Держдума і Рада Федерації ратифікують договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" із псевдореспубліками ДНР/ЛНР. Одноголосно.