І в ці хвилини в Офісі Президента триває зустріч Володимира Зеленського з головами парламентських фракцій і груп. Говорять про подальші дії України на тлі визнання Росією так званих Л/ДНР.

На Банковій зараз працює наш Даніїл Снісар. Він на прямому зв'язку зі студією. Даніїле, вітаю. Розкажи, чи відомо, про що саме депутати проситимуть Президента?

Наталю, добрий вечір. Сьогоднішню зустріч з президентом Володимиром Зеленським скликали на прохання самих нардепів. Відбувається за зачиненими дверима, тож наразі про суть розмови інформації небагато. Відомо, що голови фракцій і груп обговорюють з президентом і представниками силових відомств - ситуацію, що склалася через визнання Росією так званих Л/ДНР.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Ситуація дуже серйозна, тому хотілося б знати позицію президента стосовно того, що сталося вчора в РФ. Своє бачення. І відповідним чином і парламент повинен сказати своє слово в особі голів фракцій: як він бачить вихід з цієї серйозної ситуації, яка склалася. Нам потрібно дуже швидко, враховуючи накал, який є в країні - нам потрібно міжнародне посередництво, збільшення його, для того, щоб накал цей був зменшений.

Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Укріплення оборони держави, укріплення бойових спроможностей українського війська, план укріплення тероборони, збільшення фінансування. Ми маємо на сьогоднішній день збільшити можливості реакції у випадку продовження агресії проти нашої держави.

Ще відомо, що частина нардепів намагаються переконати Володимира Зеленського запровадити воєнний стан. Також обранці закликають міжнародну спільноту запроваджувати щодо РФ більш жорсткі санкції.