Ентоні Блінкен скасував зустріч з Сергієм Лавровим [ Редактировать ]
Анонсований напередодні американсько-російський саміт на рівні президентів - Байдена і Путіна - скасовано. Про це заявили у Білому домі. Адже головною умовою проведення зустрічі - було не вторгнення Росії на територію України. Путін цього - не виконав. Завтра, 24 лютого, планувалася зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вони мали узгодити порядок денний саміту. Але тепер їм немає про що говорити. Тож Блінкен розмову з Лавровим теж викреслив зі своїх планів.
Ентоні Блінкен, Держсекретар США:
Ми бачимо, що вторгнення починається, і Росія чітко заявила про свою повну відмову від дипломатії. Тому немає сенсу проводити цю зустріч зараз. Я проконсультувався з нашими союзниками та партнерами, всі з цим погоджуються. Отож я надіслав міністру закордонних справ Лаврову листа, в якому про це повідомив.
по теме
Ми зараз в Українському посольстві у Вашингтоні, де буквально перед ефіром почули заяву вітчизняного міністра закордонних справ. За його словами, як відповідь на останні події Україна, по-перше, просить ЄС дати чітку обіцянку щодо майбутнього членства країни у Євросоюзі.
Действия Путина противоречат Минским соглашениям
Дежрсекретар Блінкен доповів, що рішення Росії продовжити військові навчання в Білорусі, як він каже "неймовірно промовистий" знак, що світ "на межі вторгнення".
Президент Джо Байден провел заседание Совета национальной безопасности США. На нем обсудили последние изменения относительно "наращивания российских войск на границах Украины". Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, больше деталей заседания не приводится
Его доказательствами служат данные разведки США
Страны Запада введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов в случае агрессии против Украины, а также не допустят начала работы трубопровода "Северный поток-2". Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме