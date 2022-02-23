З візитом до Києва сьогодні прибудуть президенти Польщі та Литви [ Редактировать ]
З візитом до Києва сьогодні прибудуть президенти Польщі та Литви. Анджей Дуда та Гітанас Науседа зустрінуться з главою нашої держави - Володимиром Зеленським. Зустріч відбудеться у Маріїнському палаці. За інформацією Офісу президента України, по обіді - лідери країн дадуть спільну пресконференцію для ЗМІ.
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