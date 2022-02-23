Верховна Рада ухвалила звернення до світової спільноти [ Редактировать ]
Верховна Рада ухвалила звернення до світової спільноти із закликом - осудити визнання Путіним псевдореспублік. Депутати просять скликати термінове засідання Радбезу ООН, провести консультації з країнами-членами Будапештського меморандуму, а також запровадити жорсткі санкції щодо Росії.
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Від самого ранку ФОПівці заполонили урядовий квартал. І фактично заблокували центр міста. Відтіснити мітингарів із проїжджої частини - намагалися силовики, та почалися сутички.
У заяві чітко прописали: Автономна республіка Крим, місто Севастополь та окремі райони Донецької та Луганської областей залишаються невід'ємною частиною території України, тимчасово окупованою Російською Федерацією.
Крим, Донецьк і Луганськ - це Україна. Росія - агресор. Верховна Рада просить скликати термінове засідання Радбезу ООН, провести консультації з країнами-членами Будапештського меморандуму, а уряди й парламенти країн - запровадити жорсткі санкції проти Кремля.
Визнання псевдореспублік означає пряму агресію Росії проти України й дає підстави західним партнерам запровадити нові санкції проти кремлівського керівництва.
Якщо буде необхідно, в країні запровадять воєнний стан. Якщо президент підпише відповідний указ.
Цей тиждень у нардепів мав бути вихідним. Проте російська агресія і загроза повномасштабного вторгнення змінили календарний план парламентарів. Головні питання порядку денного - безпекові.