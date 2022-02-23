СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей. Об этом на брифинге сообщил Алексей Данилов после заседания СНБО.

"По всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено ЧП. В зависимости от территории, от того, насколько будут считать целесообразным проведение тех или иных вещей, описанных в соответствии с нашим законодательством. Областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной властей, будут принимать те или иные решения", - заявил Данилов.

По словам Данилова, чрезвычайное положение будет введено на 30 дней.

Режим чрезвычайного положения введен по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, т.к. там оно действует с 2014 года. Теперь решение о введении ЧП должна принять Верховная Рада.

В Украине будут действовать такие меры чрезвычайного положения:

Особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения Ограничение движения и осмотр транспортных средств Усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения Запрет проведения собраний, митингов, демонстраций, спортивных и других массовых мероприятий Введение комендантского часа Проверка документов у граждан, в необходимых случаях – личный досмотр, осмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья Ограничение продажи оружия, спиртных напитков Изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ Регулирование работы гражданских теле- и радиопрограмм.

Напомним, что 21 февраля Владимир Путин признал суверенитет "ДНР" и "ЛНР", а также подписал с их главарями договор о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи, который также предусматривает отправку российской армии на Донбасс. На следующий день Госдума и Совет федерации единогласно поддержали решение Путина и ратифицировали документы.

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