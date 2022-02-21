Президент России Владимир Путин после признания так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах".

Об этом сообщается со ссылкой на указы Путина.

Согласно опубликованным документам, в связи с обращением главарей "республик" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника российскому Минобороны поручается обеспечить осуществление Вооруженными силами "функций по поддержанию мира" на оккупированных территориях.

Этими же указами так называемые "ДНР" и "ЛНР" признаются Россией "суверенными и независимыми государствами". А также поручается установить с ними "дипломатические отношения".

Отметим, в эти минуты президент Украины Владимир Зеленский проводит заседание СНБО, на котором рассматриваются ответные шаги на российское признание "ЛДНР".

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Кроме того, силовые структуры Украины не видят признаков того, что Россия может в ближайшие дни начать широкомасштабное наступление. Об этом по итогам закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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