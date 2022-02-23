Верховна Рада звернулася до РНБО з пропозицією запровадити санкції проти депутатів Державної думи РФ. Постанову підтримали 322 нардепи. Зокрема, обмеження стосуватимуться тих парламентаріїв, хто попросив Путіна визнати самопроголошені "Л/ДНР". Крім того, сьогодні депутати планують виділити додаткові кошти з держбюджету на потреби оборони. 14 мільярдів - на Збройні сили, шість - на прикордонників. Кошти передусім підуть на збільшення зарплат для військових.