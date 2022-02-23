Анджей Дуда та Гітанас Науседа сьогодні прибули до Києва, аби підтримати український народ.

Запровадження Україною візового режиму з РФ залежатиме від подальших кроків Кремля. Про це Володимир Зеленський заявив на спільній прес-конференції зі своїми польським та литовським колегами.

Анджей Дуда та Гітанас Науседа сьогодні прибули до Києва, аби підтримати український народ. Президент Польщі навіть припустив, що санкції проти Москви можуть дійти до такої точки, що росіянам буде заборонений в'їзд до країн ЄС.