Росіянам можуть заборонити в'їзд до країн ЄС – Анджей Дуда [ Редактировать ]
Запровадження Україною візового режиму з РФ залежатиме від подальших кроків Кремля. Про це Володимир Зеленський заявив на спільній прес-конференції зі своїми польським та литовським колегами.
Анджей Дуда та Гітанас Науседа сьогодні прибули до Києва, аби підтримати український народ. Президент Польщі навіть припустив, що санкції проти Москви можуть дійти до такої точки, що росіянам буде заборонений в'їзд до країн ЄС.
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За інформацією Офісу президента, по обіді - лідери країн дадуть спільну пресконференцію для ЗМІ.
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Анджей Дуда та Гітанас Науседа зустрінуться з главою нашої держави - Володимиром Зеленським.
Сьогоднішню зустріч з президентом Володимиром Зеленським скликали на прохання самих нардепів. Відбувається за зачиненими дверима, тож наразі про суть розмови інформації небагато.