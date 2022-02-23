Дмитро Кулеба заявив, що Київ розраховує на Радбез і механізми ООН [ Редактировать ]
У ці хвилини з трибуни ООН про агресію Росії говорить міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Питання про ситуацію на тимчасово окупованих територіях до порядку денного Генасамблеї внесли задовго до останніх подій. Проте саме зараз воно набуло особливого значення.
Україна просить світ про допомогу. Дмитро Кулеба пояснює, що Київ "розраховує на Радбез і механізми ООН". А ще - вимагатиме гарантій у межах Будапештського меморандуму. Про це міністр заявив під час зустрічі з Держсекретарем Блінкеном.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Будапештський меморандум - це, звісно, не договір про колективну безпеку. Правда в тому, що ніхто й ніколи не обіцяв, що воюватиме за нас, в разі нас атакують. Будапештський меморандум - він не про це. Але держави, які надали Україні гарантії безпеки, пообіцяли, що вони й самі не використовуватимуть проти нас силу. Та якщо так станеться, вони зроблять усе можливе, аби це зупинити. У цьому зараз і полягає питання.
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