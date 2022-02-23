У ці хвилини з трибуни ООН про агресію Росії говорить міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Питання про ситуацію на тимчасово окупованих територіях до порядку денного Генасамблеї внесли задовго до останніх подій. Проте саме зараз воно набуло особливого значення.

Україна просить світ про допомогу. Дмитро Кулеба пояснює, що Київ "розраховує на Радбез і механізми ООН". А ще - вимагатиме гарантій у межах Будапештського меморандуму. Про це міністр заявив під час зустрічі з Держсекретарем Блінкеном.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: