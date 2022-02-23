Оперативно та без погодження з парламентом. Верховна Рада дозволила Кабміну швидко виділяти гроші з бюджету на потреби армії. І це рішення депутати ухвалили напрочуд... швидко та одностайно. А ще нардепи (хоч і вже не так монолітно), але затвердили санкції проти російських політиків, які визнали незалежність так званих Л/ДНР.

Також у першому читанні ухвалили законопроєкт про застосування та обіг вогнепальної зброї серед населення. Більше про сьогоднішні парламентські рішення Яна Танчак розкаже.

Такої злагодженості в парламенті не бачили давно. І монобільшість, і опозиція фактично одностайно й без обговорень дають дозвіл Кабміну розпоряджатися всіма грошима, без погодження з Верховною Радою.

-Це так званий бюджет воєнного періоду. Його запровадили на три місяці.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

На період військової агресії, на період загострення прийняти закон, який передбачає, щоб всі сто відсотків казначейського рахунку, це всі сто відсотків доходів бюджету знаходяться в розпорядженні уряду і уряд може розпоряджатися і ту суму, яка потрібна на оборону, на армію, виділяти за рішенням уряду.

Одразу після голосування документ завізував спікер. Тепер чекають підпису Президента. А в Кабміні вже розповіли, на що хочуть спрямувати гроші:

Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:

Збільшимо кошти на зарплати військових, територіальної оборони. Збільшимо програми розвитку та розробки сучасного озброєння. Українська армія готова у будь-який момент давати відсіч ворогу. Наші Збройні сили сильні і забезпечені всім необхідним. Міжнародні партнери надають Україні безпрецедентну військову та фінансову підтримку.

На армію сподівайся, але й сам не схиб. Депутати дали зелене світло вогнепальній зброї для населення. Щоправда, поки що документ проголосували лише в першому читанні. Що ж у ньому? В країні мають створити єдиний реєстр власників і визначити, хто й чим може володіти. Чи дозволяти короткі стволи: зокрема, пістолети та револьвери, депутати ще не визначилися. Згідно з проєктом, наразі на них можуть претендувати спортсмени і ті, чия діяльність пов'язана з ризиком. Для решти - довгоствольна зброя. Дозвіл на неї можуть отримати лише повнолітні, чисті перед законом та психічно здорові люди.

Ігор Фріс, народний депутат, "Слуга народу":

Наявність у людей вогнепальної зброї дає можливість захищати себе, своїх рідних, якщо у людини у власності є нежитлове приміщення, офіс, де на нього нападуть, він завжди зможе захиститись себе, своїх працівників і рідних за допомогою зареєстрованої вогнепальної зброї. На вулиці ходити не можна.

Та це - лише перше читання. Документ із поправками розглядатимуть пізніше. І голосувати за нього готові не всі.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Ми не підтримуємо цей законопроект, тому що сьогодні і так багато дуже зброї на руках у людей і якщо це буде ще легалізація, то це може привести до непередбачуваних наслідків. Дуже психоз в суспільстві, люди під стресом і як вони зможуть використовувати цю зброю в побуті, ніхто не може сказати.

Звернулася Верховна Рада сьогодні й до РНБО. Щоб та затвердила санкції проти депутатів Держдуми та російських політиків і чиновників, причетних до визнання псевдореспублік. У санкційному списку - 351 людина. Їм мають заборонити будь-яку торгівлю з Україною, в'їзд до нашої держави та заблокувати активи. Зробити це закликають і міжнародних партнерів.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":