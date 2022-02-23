Польща може припинити видавати візи росіянам на додаток до інших санкцій. Про це заявив польський президент Анджей Дуда. Він разом із литовським лідером Гітанасом Наусєдою зустрівся із Володимиром Зеленським. У Києві. Про результати та атмосферу перемов - Тетяна Бобрик.

Тетяна Бобрик, кореспондентка:

Засудження дій Росії та невизнання псевдо-республік. Литва та Польща однозначно на боці України. І сприймає нас як кандидата на вступ до ЄС. Про це Володимира Зеленського особисто запевнили його європейські колеги. Сьогодні вони зустрічалися в Києві.

Гітанас Науседа, Президент Литви:

Луганськ і Донецьк є і завжди будуть частиною України. Литва не визнає жодних спроб підірвати територіальну цілісність України. Так само не визнає незаконної анексії Криму. Ми будемо стояти пліч-о-пліч із братньою державою, братнім народом, та допомагатимемо всім, чим зможемо. Браття, Литва з вами! Слава Україні!

"Топтанням міжнародного права" назвав дії Росії і президент Польщі Анжей Дуда. Каже, ситуація з Україною - це загроза для усієї Європи.

Анджей Дуда, Президент Польщі:

Дії Росії викликають у нас сильне занепокоєння. Адже це загроза не лише для України, а й для всього нашого регіону. Зокрема, Східного флангу НАТО і всього Європейського союзу. Боротьба точиться не лише за суверенітет України, а й за архітектуру світу загалом, а про це повинні дбати ми всі. Польща рішуче засуджує рішення президента Путіна визнати так звані Донецьку й Луганську республіки. Це агресивний крок, який є черговим топтанням міжнародного права.

Україна вдячна за санкційну підтримку і військову допомогу, каже Зеленський. І запевняє, має чіткий план на випадок подальшої ескалації ситуації.

Володимир Зеленський, Президент України: