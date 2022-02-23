Росія оголосила про евакуацію своїх дипломатів [ Редактировать ]
Спустили прапори. Росія оголосила про евакуацію своїх дипломатів. Тобто з України мають виїхати працівники всіх диппредставництв Федерації.
В Одесі та Києві російські амбасади вже порожні! Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський заявив, що не відкидає можливості розриву дипломатичних відносин.
Але поки що рішення про це не ухвалене.
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