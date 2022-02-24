Звернення СБУ до громадян України [ Редактировать ]
Маємо звернення СБУ до громадян України у зв'язку із нападом Росії. Послухаймо.
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