В субботу, 26 февраля, в Киеве продлили комендантский час. Об этом сообщил Виталий Кличко.

Теперь она будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля до 8:00 включительно.

Внимание! Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля.

По словам градоначальника, все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы.

В КГГА уточнили, что комендантский час в Киеве будет действовать с сегодняшнего дня (субботы) с 17:00 до 8:00 28 февраля (понедельника)

В это время движение собственным транспортом, кроме того, что имеет спецпропуска, запрещено. Киевлян призывают максимально ограничить передвижение и до начала комендантского часа.

"В случае объявления воздушной тревоги надо проследовать в ближайшее укрытие. В режиме укрытия работают станции метро. В случае необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы", - добавили в ведомстве.