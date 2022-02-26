Комендантский час в Киеве будет действовать почти двое суток: названы часы [ Редактировать ]
В субботу, 26 февраля, в Киеве продлили комендантский час. Об этом сообщил Виталий Кличко.
Теперь она будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля до 8:00 включительно.
Внимание! Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля.
По словам градоначальника, все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.
Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы.
В КГГА уточнили, что комендантский час в Киеве будет действовать с сегодняшнего дня (субботы) с 17:00 до 8:00 28 февраля (понедельника)
В это время движение собственным транспортом, кроме того, что имеет спецпропуска, запрещено. Киевлян призывают максимально ограничить передвижение и до начала комендантского часа.
"В случае объявления воздушной тревоги надо проследовать в ближайшее укрытие. В режиме укрытия работают станции метро. В случае необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы", - добавили в ведомстве.
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