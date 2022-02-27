Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал к миру и переговорам между Украиной и Россией. Об этом сообщает РБК.

Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее!

Кроме того, по данным FT, Михаил Фридман написал письмо сотрудникам лондонского офиса LetterOne, в котором написал: