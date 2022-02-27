Российские миллиардеры Дерипаска и Фридман призвали к миру и переговорам [ Редактировать ]
Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал к миру и переговорам между Украиной и Россией. Об этом сообщает РБК.
Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее!
Кроме того, по данным FT, Михаил Фридман написал письмо сотрудникам лондонского офиса LetterOne, в котором написал:
Я могу только присоединиться к тем, кто горячо желает конца кровопролития. Я уверен, что мои деловые партнеры разделяют мое мнение.
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