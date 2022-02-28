Российский "Аэрофлот" отменил все рейсы в Европу [ Редактировать ]
Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" отменил все рейсы в Европу с 28 февраля в связи с ограничениями воздушного пространства. Об этом сообщают российские СМИ, цитирующие заявление компании.
Компании придется вернуть деньги пассажирам за билеты.
В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями, "Аэрофлот" приостанавливает с 28 февраля 2022 года и до последующего уведомления полеты по сети европейских маршрутов.
Перевозчик предложил клиентам, которые уже купили билеты в Европу, оформить возврат средств по месту покупки проездного документа.
по теме
Украинский артист Андрей Данилко, который более известен как Верка Сердючка, высказался об атаке России на Украину
Власти Кипра закрыли воздушное пространство для самолетов России
У результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія"
Хакеры организации Anonymous взломали частоту для связи военных Рссии и заглушили ее гимном Украины
Известная советская и российская актриса Лия Ахеджакова поддержала Украину в войне с Россией