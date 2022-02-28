Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" отменил все рейсы в Европу с 28 февраля в связи с ограничениями воздушного пространства. Об этом сообщают российские СМИ, цитирующие заявление компании.

Компании придется вернуть деньги пассажирам за билеты.

В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями, "Аэрофлот" приостанавливает с 28 февраля 2022 года и до последующего уведомления полеты по сети европейских маршрутов.

Перевозчик предложил клиентам, которые уже купили билеты в Европу, оформить возврат средств по месту покупки проездного документа.