Аптечка: что взять с собой в укрытие [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения опубликовало инструкцию о том, что из лекарств необходимо взять с собой в укрытие.
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