ВСУ нанесли ракетный удар по по аэродрому Бердянска - Разумков [ Редактировать ]
Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетой "Точка-У" по аэродрому Бердянска, где захватчики сосредоточили большое количество войск. Об этом сообщил экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
А ночью пара украинских асов на Су-25 нанесли удар по колонне оккупанта возле села Победа, которая шла захватывать Бровары.
Официального подтверждения этой информации от Минобороны пока не было.
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