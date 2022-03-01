Зеленский выступил с речью в Европарламенте: о чем говорил президент [ Редактировать ]
Фото: Владимир Зеленский
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта, в видеоформате выступил с речью перед депутатами Европейского парламента.
О чем говорит президент Украины:
- Мы отдаем сегодня за ценности, за права, за свободу, просто за желание быть равными, такими же, как вы, - мы отдаем наших лучших людей, самых крепких, самых сильных украинцев.
- Есть такое выражение: украинский выбор Европы. Я бы очень хотел, чтобы сегодня прозвучал от вас выбор Европой Украины.
- Харьков сегодня. Десятки жертв - вот такая цена свободы. Мы боремся просто за свою землю и за свою свободу. И никто в нашу свободу и в наше государство не зайдет.
- Никто не сломает нас. Мы сильные. Мы украинцы.
- Мы хотим, чтобы наши дети жили. Вчера 16 детей погибли. И опять Путин скажет, что это какая-то там операция и они бьют только по военной инфраструктуре? Где наши дети, на каких военных заводах они работают?! На каких ракетах они, на каких танках?!
- Мы боремся за наши права, свободы, жизни. А сейчас мы боремся за выживание. И это самая главная наша мотивация. Но мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы.
- Сегодня мы всем показываем, что мы такие и есть. Без вас Украина будет одинокой.
- Мы доказали свою силу. Мы доказали, что мы такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами. Докажите, что вы нас не отпускаете. Докажите, что вы действительно европейцы.
- И тогда жизнь победит смерть, а свет – тьму.
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