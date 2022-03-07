В Черниговской области сбили российский беспилотник (фото) [ Редактировать ]
В Нежинском районе Черниговской области сбили российский беспилотник.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус.
"Минус один вражеский беспилотник", – написал он, опубликовав фото.
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