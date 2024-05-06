Зеленський на Ставці заслухав Сирського, який повернувся з фронту [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 травня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.
"Щойно провів засідання Ставки. Перше - це фронт. Доповідь Головкома: він був на передовій, безпосередньо у бригадах. Доповів про ключові виклики та потреби. Готуємось. Була також доповідь щодо нашого власного виробництва зброї та комплектації наших бригад. Максимум робимо, щоб дати більше зброї для наших воїнів.
Окремо обговорили постачання від партнерів: терміни постачання та можливість прискорити реальне надходження зброї та снарядів від партнерів. Реальне. Фактичне. За політичними рішеннями має бути реальна логістика – реальне отримання зброї нашими воїнами. Всі, хто залучений, мають зараз працювати 24/7 з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами", - розповів Зеленський.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що вирішив посилити резервами оборону на Покровському та Курахівському напрямках.
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